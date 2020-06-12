Наследники звезды из «Иванушек» потеряли квартиру, которую не могли поделить

12.06.2020 | 09:12

Известно, что Олег Яковлев завещал недвижимое имущество другу и племяннику, а возлюбленную оставил ни с чем. Но в конечном итоге квартира не досталась никому. Банк отсудил жилплощадь у наследников.

Как сообщалось ранее, гражданская жена солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева Александра Куцевол была возмущена тем, что квартира певца досталась его племяннику и другу. Женщина пыталась оспорить завещание, но у нее не вышло.

Несмотря на этот факт, она продолжала жить в квартире Яковлева, где находился весьма ценный антиквариат. Александра даже перевезла к себе родителей. Наследники Яковлева пытались выгнать Куцевол, ломали дверь и меняли замки. Александра, в свою очередь, тоже меняла замки, вламывалась в квартиру и продолжала в ней жить.

Интересно, что Олег приобрел жилье в ипотеку. При жизни он пытался своевременно вносить платежи. А после смерти певца никто этого делать не стал. Из-за этого сумма долга начала расти и достигла пяти миллионов рублей.

Разумеется, банк забрал недвижимость. Наследники хотели оспорить это решение через суд, но проиграли. Теперь недвижимость Яковлева выставлена на торги.

Напомним, солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев скончался в июне 2017 года. Согласно основной версии, певец умер от тяжелой пневмонии. Но продюсер группы Игорь Матвиенко ранее заявлял, что Олега сгубил алкоголь.