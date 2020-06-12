Михаил Ефремов не стал извиняться за свой поступок

12.06.2020 | 13:01

После смертельного ДТП к Михаилу Ефремову теперь повышенное внимание. 11 июня возле квартиры актера дежурила целая толпа журналистов, чтобы услышать от него комментарий по поводу случившейся аварии. Однако актер хранит молчание.

На видео, которое опубликовало издание "Москва 24", видно, как Михаил Ефремов в компании полицейских заходит в свой подъезд. Известно, что актер возвращался с допроса по делу о сбыте наркотиков. Пока Михаил Олегович поднимался по лестнице, его сопровождали журналисты и задавали различные вопросы о происшествии.

Сначала представители СМИ спрашивали у Ефремова подробности допроса, однако тот ответил, что оставил подписку о неразглашении. После этого журналисты предложили актеру принести извинения семье погибшего водителя Сергея Захарова. "Вам никто не мешает извиниться!", "Может быть, прощения попросите?", – выкрикивали корреспонденты.

Ефремов не стал реагировать на журналистов и молча вошел в свою квартиру вместе с полицейскими.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, сел за руль своей машины и помчался по вечерней Москве. На Садовом кольце актер выехал на встречную полосу и врезался в небольшой грузовой автомобиль, водитель которого скончался от полученных травм через несколько часов.

Таганский суд решил, что Ефремов должен провести два месяца под домашним арестом, пока идет следствие. Очевидно, рассматривать дело по существу начнут в августе. Актер признает свою вину.