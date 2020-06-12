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«Лучше позже»: одинокая Михалкова высказалась о личной жизни

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Юлия Михалкова в беседе с журналистами обозначила свою позицию насчет брака. Девушка хотела бы выйти замуж и родить детей, однако ждет того единственного.

Артистка в прошлом году покинула шоу "Уральские пельмени". Многие были уверены, что поводом для разрыва контракта послужила неразделенная любовь и материальный вопрос. Однако Юлия Михалкова уверяет, что на самом деле ей просто не хватало простора для творчества.

Несмотря на уход из популярной программы, актриса осталась лицом телеканала СТС. Ужа на следующей неделе стартует новое шоу с ее участием. Правда, роль у артистки будет немного нетипичная. Звезда предстанет ведущей Детского КВН, компанию ей составит Михаил Галустян.

Юлия Михалкова и сама мечтает о детях, однако уверяет, что для нее этот этап в жизни неразрывно связан с семьей. Пока на горизонте 36-летней инстадивы нет подходящей кандидатуры на роль мужа, но звезда не переживает по этому поводу. Юмористка старается оберегать личную жизнь от посторонних и не распространяется о романах.

Артистка уверена, что к созданию брачного союза нужно подходить ответственно. "Лучше позже, но лучше", – считает Юлия Михалкова. Для нее семья – это навсегда, поэтому стоит подходить к выбору партнера максимально внимательно.

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Источник — dni.ru
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Гость||

Угу, продать себя хочет подороже... Семенович одна на пятом десятке всё прЫнца ждёт)

Имя: Гость
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