Диетолог: в борьбе с пристрастием к сладкому главное протянуть первую неделю

12.06.2020 | 15:58

Такой совет дал своим подписчикам известный шведский диетолог Фредрик Паулун, сообщает издание Expressen.

По мнению специалиста, людям, которые борются с зависимостью от сладкого, главное - пережить первую неделю отказа от лакомств.

Согласно рекомендациям Паулуна, с диабетом будет гораздо легче бороться, если не есть сладкое, а заниматься спортом. Ведь физические упражнения заставляют наш организм вырабатывать такие гормоны, как дофамин, эндорфины и серотонин.

Также швед рекомендует поменьше нервничать, особенно в первую неделю после отказа от сладкого. Ведь, как известно, если человек переживает, то он чаще всего пытается «заесть» свою проблему именно лакомством.

Паулун считает, что человеку следует найти в своей жизни новые источники радости и удовольствия. Например, увлечься музыкой, больше смотреть любимые фильмы, почаще принимать расслабляющую ванну.

Шведский диетолог рекомендует высыпаться и употреблять больше жидкости. Оптимальным вариантом станут не соки и морсы, а обычная вода. Не стоит забывать и о рационе: в нем должно быть больше белков.

Мнение Паулуна насчет воды опровергает российский специалист, автор книги «Как болел бы врач: маленькие хитрости большого здравоохранения» Ольга Кашубина.

По мнению россиянки, суточная норма потребления воды (2 литра. – Прим. ред.) для человека - не более чем миф. Кашубина считает, что человеку не стоит вливать в себя жидкость насильно. Женщина убеждена, что организм сам подаст сигнал о нехватке жидкости.