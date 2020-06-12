Сетевое издание|18+|Пятница|12 июн 2020|10:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Полезное

Брошенная жена простила разлучницу и Кокшенова: Подарил две квартиры

Печать

Актер Михаил Кокшенов оставил вторую супругу ради новой возлюбленной. Артист влюбился в бизнесвумен Наталью Лепехину и, не без сомнений, развелся. Предпринимательница стала третьей супругой звезды кино.

Елена Кокшенова была женой народного артиста 20 лет. Супруга была Михаилу не только надежным другом, но и работала ассистентом в его картинах. В 2007 году Кокшенов ушел от супруги. Артист с первого взгляда влюбился в попутчицу в самолете и развелся. Разлучницей оказалась Наталья Лепехина – генеральный директор крупного предприятия.

Интересно, что Елена отпустила Михаила без скандала. Со второй женой артист расстался на хорошей ноте. Более того, Кокшенова смогла подружиться с Лепехиной. Как оказалось, все хлопоты, связанные с похоронами артиста экс-жены поделили между собой.

По словам Елены Кокшеновой, артист умер не из-за онкологии или коронавируса, как пишут в СМИ, а от последствий инсульта. Три года назад с Михаилом случился удар, от которого он не смог оправиться.

Елена добавила, что в последние годы Михаила в основном опекала Наталья. Женщина взвалила на себя весь груз забот о больном артисте. Кокшенова не скрывает, что тоже навещала экс-супруга, однако приходить могла не чаще трех раз в неделю.

На память о бывшем муже Елене Кокшеновой остались две квартиры. Михаил сам подарил экс-жене апартаменты. Женщина отмечает, что эти квадратные метры принадлежат ей, и делить их с наследниками артиста не придется. Бывшая избранница актера подчеркнула, что тот распорядился своим имуществом еще при жизни. "Никого не обидел", – сказала Елена.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте