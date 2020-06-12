Брошенная жена простила разлучницу и Кокшенова: Подарил две квартиры

12.06.2020 | 10:12

Актер Михаил Кокшенов оставил вторую супругу ради новой возлюбленной. Артист влюбился в бизнесвумен Наталью Лепехину и, не без сомнений, развелся. Предпринимательница стала третьей супругой звезды кино.

Елена Кокшенова была женой народного артиста 20 лет. Супруга была Михаилу не только надежным другом, но и работала ассистентом в его картинах. В 2007 году Кокшенов ушел от супруги. Артист с первого взгляда влюбился в попутчицу в самолете и развелся. Разлучницей оказалась Наталья Лепехина – генеральный директор крупного предприятия.

Интересно, что Елена отпустила Михаила без скандала. Со второй женой артист расстался на хорошей ноте. Более того, Кокшенова смогла подружиться с Лепехиной. Как оказалось, все хлопоты, связанные с похоронами артиста экс-жены поделили между собой.

По словам Елены Кокшеновой, артист умер не из-за онкологии или коронавируса, как пишут в СМИ, а от последствий инсульта. Три года назад с Михаилом случился удар, от которого он не смог оправиться.

Елена добавила, что в последние годы Михаила в основном опекала Наталья. Женщина взвалила на себя весь груз забот о больном артисте. Кокшенова не скрывает, что тоже навещала экс-супруга, однако приходить могла не чаще трех раз в неделю.

На память о бывшем муже Елене Кокшеновой остались две квартиры. Михаил сам подарил экс-жене апартаменты. Женщина отмечает, что эти квадратные метры принадлежат ей, и делить их с наследниками артиста не придется. Бывшая избранница актера подчеркнула, что тот распорядился своим имуществом еще при жизни. "Никого не обидел", – сказала Елена.