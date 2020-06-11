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«Ты мое топливо»: Екатерина Андреева показала идиллию с мужем

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Екатерина Андреева более 30 лет счастлива в браке с Душаном Перовичем. Она поделилась снимком, который восхитил россиян.

Фото звезда опубликовала в своем инстаграм-аккаунте. В подписи к посту телеведущая порассуждала о вопросах генетики. Она озвучила мнение, что интеллект передается сыну только от матери. Екатерина Андреева сделала вывод, что у ее супруга точно умная мама.

Затем она высказалась об отношениях с возлюбленным. "А что мужчины думают о нас? Спросила мужа. Ответ: ты мое топливо", – рассказала Екатерина Андреева. При этом она отметила, что оно должно быть кондиционным, чистым, не разведенным руганью, завистью, подавлением, жадностью, унижением и нежеланием давать развиваться.

Поклонники засыпали знаменитость комплиментами. Они сошлись во мнении, что Екатерина Андреева и Душан Перович – очень красивая пара. "Импозантный мужчина, вы – вне конкурса", – отметил один из фолловеров.

Отметим, Екатерина Андреева любит делиться с пользователями соцсети фотографиями, снятыми во время ее путешествий, секретами красоты и своим мнением о различных жизненных вопросах. О своей семье же она практически ничего не рассказывает.

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Источник — dni.ru
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