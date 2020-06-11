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Словно карма: жизнь звезд сериала «Граница. Таежный роман» пошла под откос

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В 2020 году исполняется 20 лет с премьеры сериала режиссера Александра Митты "Граница. Таежный роман". Картина имеет несколько почетных наград. Она удостоена Государственной премии России. В ленте снялись выдающиеся артисты: Марат Башаров, Андрей Панин, Михаил Ефремов и Алексей Панин. Мало кто задумывался, но жизнь звезд теленовеллы сложилась не лучшим образом.

В сериале "Граница. Таежный роман" актеру Андрею Панину досталась роль майора Вячеслава Ворона. Артист умер в марте 2013 года. По данным полиции, незадолго до кончины Андрей выпивал. Экспертиза установила 1,8 промилле алкоголя в крови знаменитости.

Следствие утверждало, что Панин скончался, ударившись головой об унитаз. С официальным заявлением правоохранительных органов не согласен друг знаменитости Борис Полунин. Приятель полагает, что травмы актеру нанесли на улице, возможно, было избиение. Ранее в интервью Полунин говорил, что следы крови были во всех комнатах, тело Панина лежало на кухне, зачем-то столом была подперта балконная дверь – все это вызывает подозрения.

Рядового Николая Жигулина в "Границе" сыграл Алексей Панин. В последнее время артист знаменит не ролями, а скандалами, в которые постоянно влипает. Долгое время Алексей воевал с экс-супругой Юлией Юдинцевой за право общаться с дочерью, о чем активно писала пресса. Артист публично заявлял, что хочет уехать за рубеж на ПМЖ и называл соотечественников "злобными уродцами", также пытался наложить на себя руки после расставания с Людмилой Григорьевой. При желании в Сети можно найти видеозаписи, на которых запечатлены извращенные сексуальные утехи Алексея Панина, а также кадры, где он бегает в женском белье по улице.

Александр Митта долго сомневался, прежде чем утвердить Михаила Ефремова на роль. Незадолго до начала съемок у артиста умер отец. Режиссер опасался, что актер не сможет перевоплотиться в персонажа-весельчака. В итоге Ефремов все же попал в проект.

Поклонники сериала "Граница. Таежный роман" хорошо помнят его персонажа, лейтенанта Алексея Жгута. Герой был слабохарактерным, пьющим и азартным человеком. Пагубное пристрастие разрушало жизнь Жгута. Спустя годы алкогольная зависимость изменит жизнь и самого Михаила Ефремова. 8 июня в Москве автомобиль, которым управлял актер, врезался в ВАЗ. Находящийся в фургоне водитель скончался. Полиция задержала звезду кино. В крови актера нашли следы алкоголя и наркотиков. Возбуждено уголовное дело. Михаил Ефремов будет находиться под домашним арестом до 9 августа. Знаменитости грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.

Пристрастие к спиртному виляет на жизнь другой звезды картины "Граница. Таежный роман" Марата Башарова. В сериале артист сыграл лейтенанта Ивана Столбова. Второй и третий брак знаменитости распались из-за рукоприкладства.

Актриса Екатерина Архарова развелась с артистом после того, как оказалась в больнице с переломом носа и сотрясением мозга. Травмы женщине нанес Башаров. История повторилась со следующей супругой знаменитости, Елизаветой Шевырковой. По словам последней, Башаров под воздействием алкоголя становится жестоким.

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Источник — dni.ru
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