Глебу Пьяных пришлось уйти с телевидения и из дома

11.06.2020 | 12:30

Глеб Пьяных ушел с телевидения, он теперь работает в Интернете. Известный ведущий рассказал о том, как живет, и почему семья его прогнала из дома, когда у него появились симптомы болезни.

Глеб Пьяных ушел с телеканала НТВ в 2018 году. Теперь он снимает сюжеты на острые и злободневные темы в Интернете. У него есть собственный канал. Он объяснил свое решение тем, что хоть и числился на НТВ, но в последнее время ничего там не делал. И в какой-то момент ему стало скучно. "Сейчас я свободный человек и сам себе хозяин, впервые за 30 лет работы журналистом надо мной нет начальник", – отметил Пьяных.

В отличие от многих, во время режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса, шоумен дома не отсиживался. В опасность болезни он не особо верит, считая предпринятые против заразы меры сильно преувеличенными. "Считаю, что в группе риска люди старше 65 лет и сильно не здоровые – с диабетом, лишним весом. Но мне чего бояться? 52 года, каждый день бегаю на зарядку на протяжении уже 30 лет. Если я подтянутый, без живота, то какой мне коронавирус, вы зачем меня пугаете?!" – задал риторический вопрос телеведущий.

Впрочем, в начале весны Глеб Пьяных почувствовал недомогание. У него поднялась температура, ухудшилось самочувствие. Однако не было ни кашля, ни насморка. Тем не менее, шоумен отправился в клинику, чтобы сдать тест. "В принципе, когда я спросил, по какой технологии делают тесты, и услышал, что это "Вектор" из Новосибирска, все сразу стало ясно. Они неточные и постоянно врут в обе стороны. Лучше не ходить", – посоветовал шоумен.

Пару дней у Глеба Пьяных еще держалась температура, его мучила слабость. "Думаю, неужели реально ты, родимый, коронавирус? Ну а вообще я привык свой организм пришпоривать, крайне редко простужаюсь, не каждый год. На зарядку бегу и в дождь, и в снег. Сам в жизни не пошел бы к врачам из-за этих симптомов – но семья меня просто выгнала из дома", – сообщил ведущий.

В итоге, он самоизолировался на другом этаже дома на несколько дней, ел-пил тоже отдельно от семьи, до тех пор, пока не выздоровел.