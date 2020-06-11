Джигурда уехал от возлюбленной и тайно женился в Киеве

11.06.2020 | 13:55

В студии программы "Судьба человека" Марина Есипенко вспомнила свои отношения с Никитой Джигурдой. Пара была вместе больше десяти лет.

Как отметила актриса, она сразу влюбилась в эпатажного мужчину. Артист всегда был неординарным, думал, что "самый значимый в этом мире". Правда, уверяет знаменитость, раньше он был более нормальным. Марина Есипенко говорит, что в то время была очень строптивой, но почему-то именно Никита Джигурда был для нее авторитетом.

Артистка заметила, что они действительно были счастливы какое-то время, хоть теперь актер и рассказывает о ней много неправды. В студии шоу "Судьба человека" бывшая возлюбленная звезды вспомнила занятный случай из совместной жизни. Ситуация в полной мере показывает формат их отношений.

Как-то раз актер уехал в Киев, а вернулся уже женатым. Он показывал обручальное кольцо и рассказывал о новой пассии. Артистка начала выяснять, почему же он так поступил, на что получила ответ: "Ты меня не удержала". Как отметила Марина Есипенко в студии программы "Судьба человека", в тот момент ей было очень больно, она в слезах звонила матери и просила забрать ее.

В итоге Никита Джигурда уговорил ее остаться и потерпеть. Убеждал, что отношения с другой дамой закончатся, как только та родит. "Потом я поняла, что заблуждалась, верила, зачем-то ждала", – качает головой Есипенко.