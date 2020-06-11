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«Драма для всех»: Рената Литвинова заговорила о травле

Печать

Ренату Литвинову с Михаилом Ефремовым связывает очень многое. Во-первых, главная "богиня" российского кино – крестная мать дочери актера. Во-вторых, они вместе снимались в кино. Вспоминается, в частности, картина Анны Меликян 2015 года "Про любовь". Но и дружбы никто не отменял.

Сегодня Михаила Ефремова клюют и пинают со всех сторон. Его называют "проклятым алкашом", "несчастным наркоманом", "подлым убийцей". Его оскорбляют, в него плюют, его ненавидят. Возможно, справедливо.

Но Рената Литвинова всю эту истерию вокруг Ефремова спроецировала на себя. "Вас когда-нибудь травили? – задает актриса риторический вопрос. – Меня – да, и много раз. Я знаю, что это такое с самого детства, когда именно травят и добивают упавшего".

Рената много раз рассказывала, что в школе ее обзывали Останкинской башней – все мальчики были ей почти по пояс. "Я страдала, участь в школе, посему я не общаюсь со своими одноклассниками, – говорила актриса. – Моя классная руководительница все время оставляла меня после уроков и учила мыть полы, правильно выжимать тряпку. Но до сих пор, видимо, назло, я делаю это по-своему".

Говоря по Ефремова, Литвинова резонно заметила: "Это драма для всех сторон – с Михаилом Ефремовым тоже случилось горе". Она взывает к милосердию всех, кто сегодня пытается добить уже и так покалеченного судьбой артиста.

Напомним, вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в отечественный автомобиль. Экспертиза установила, что известный артист был пьян. Кроме того, в его крови обнаружили следы наркотиков.

Водитель ВАЗа, 57-летний Сергей Захаров через несколько часов скончался в больнице. У него остались жена, двое детей и 86-летняя мать.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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