Сетевое издание|18+|Четверг|11 июн 2020|10:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Полезное

Дочь старше жены: как выглядит 41-летняя наследница Николаева

Печать

Нынешней жене Игоря Николаева 37 лет, а его дочери от первого брака уже 41. Наследница появилась на свет, когда музыканту было всего 18 лет.

Игорь Николаев часто показывает свою четырехлетнюю дочь, которую ему подарила жена Юлия Проскурякова. Некоторые поклонники успели забыть, что у музыканта есть еще одна наследница, которая родилась в 1978 году. Кстати, тоже Юлия.

Недавно Николаев напомнил подписчикам о ее существовании. Композитор опубликовал снимок, на котором запечатлена старшая дочь на природе в компании нескольких кошек и собаки. Игорь пояснил, что фото выложила в Сеть его наследница, после чего он поделился им с поклонниками.

Юлия живет в Майами. У музыканта теплые отношения с дочерью. Он часто летал в США, когда были открыты границы. Из-за пандемии коронавируса приходится довольствоваться онлайн-встречами.

Пользователи Сети отметили, что Юлия выглядит весьма молодо. Некоторые указали, что она очень похожа на своего знаменитого отца: "Какая она у Вас красавица", "Какая чудесная компания и милая девушка", "Копия папы..."

Напомним, что в 1978 году Игорь Николаев женился на своей однокласснице Елене Кудряшевой. Брак просуществовал 13 лет. После этого музыкант узаконил отношения с Наташей Королевой.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте