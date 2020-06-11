Дочь старше жены: как выглядит 41-летняя наследница Николаева

11.06.2020 | 09:12

Нынешней жене Игоря Николаева 37 лет, а его дочери от первого брака уже 41. Наследница появилась на свет, когда музыканту было всего 18 лет.

Игорь Николаев часто показывает свою четырехлетнюю дочь, которую ему подарила жена Юлия Проскурякова. Некоторые поклонники успели забыть, что у музыканта есть еще одна наследница, которая родилась в 1978 году. Кстати, тоже Юлия.

Недавно Николаев напомнил подписчикам о ее существовании. Композитор опубликовал снимок, на котором запечатлена старшая дочь на природе в компании нескольких кошек и собаки. Игорь пояснил, что фото выложила в Сеть его наследница, после чего он поделился им с поклонниками.

Юлия живет в Майами. У музыканта теплые отношения с дочерью. Он часто летал в США, когда были открыты границы. Из-за пандемии коронавируса приходится довольствоваться онлайн-встречами.

Пользователи Сети отметили, что Юлия выглядит весьма молодо. Некоторые указали, что она очень похожа на своего знаменитого отца: "Какая она у Вас красавица", "Какая чудесная компания и милая девушка", "Копия папы..."

Напомним, что в 1978 году Игорь Николаев женился на своей однокласснице Елене Кудряшевой. Брак просуществовал 13 лет. После этого музыкант узаконил отношения с Наташей Королевой.