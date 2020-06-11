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Дочь Ефремова жестко прошлась по наживающемуся на происшествии Малахову

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После того как Михаил Ефремов совершил смертельную аварию, на его семью обрушился шквал предложений поучаствовать в популярных программах на ТВ. Дочь актера крайне негативно отреагировала на попытки привлечь ее к черному пиару.

В своем твиттер-аккаунте Анна Мария опубликовала переписку с шеф-редактором телеканала "Россия-1", который пытается уговорить ее дать интервью. Продюсеры уже заманили в одно из шоу мать девушки, Ксению Качалину.

Некогда талантливой актрисе, которая сейчас спивается, пообещали сделать ремонт и привести в порядок внешность, чтобы та смогла начать жизнь с чистого листа. Анна Мария заявила, что не хочет общаться и контактировать с родительницей.

Дочь Ефремова в грубой форме отреагировала на приглашения редактора, а также прошлась по личности Андрея Малахова. "А, чуть не забыла. Малахов, который у вас работает, – ***. Так ему от меня и передайте", – написала она.

Анна Мария уверена, что добро, которое пообещали ее матери, делается исключительно ради пиара. Девушка отметила, что не собирается общаться с журналистами "России-1" особенно после того, что они о ней наговорили.

Однако же редактор программы попытался продавить дочь Ефремова, напомнив, что та принимала участие в передаче Леры Кудрявцевой. "Вы там говорили о маме, это было действительно трогательно. Пожалуйста, не будьте так категоричны", – пишет сотрудник телеканала. В ответ девушка предложила авторам программы пообщаться со своей совестью.

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Источник — dni.ru
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