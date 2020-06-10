Юлию Барановскую уличили в новом романе

10.06.2020 | 09:23

После того как Юлия Барановская рассталась с Андреем Аршавиным, она больше не была замечена в отношениях. Однако недавно телеведущая намекнула на роман.

Впрочем, намекать не нужно. Косметолог Екатерина Пограничная считает, что по лицу Юлии Барановской и так все понятно. Если человек влюблен, он преображается: цвет лица становится здоровым, кожа – ровной и гладкой, отмечает специалист. Все это видно невооруженным глазом, когда смотришь на ведущую программы "Мужское/Женское".

Может показаться, что у Барановской есть личный косметолог. Однако если это и так, здесь не его заслуга. Бежево-золотистый цвет кожи телеведущей восхищает Пограничную. Эксперт также обратила внимание, что на лице знаменитости стало меньше морщин.

"Не нужно быть великим специалистом, чтобы понять, что человек счастлив в новых отношениях. В этом случае меняется лицо. За счет определенных процессов, которые происходят в организме женщины, ее внешний вид улучшается", – заметила Екатерина.

Напомним, что недавно Юлия Барановская намекнула на роман с ведущим Первого канала. Она неоднозначно ответила на вопрос любопытного поклонника.