Сетевое издание|18+|Среда|10 июн 2020|14:35
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Полезное

Выплату пенсий в России перенесут из-за праздника: в ПФР озвучили подробности

Печать

Пенсия в России в ряде регионов придет с задержкой. График меняется в связи с праздничными июньскими днями. Об изменениях рассказали в Пенсионном фонде.

Доставка пенсий в России отделениями почтовой связи в текущем месяце будет проведена в соответствии с новым графиковм. В пятницу, 12 июня, страна будет отдыхать.

В этот день банки и почтовые отделения также не будут работать. Таким образом, граждане получат выплаты 13 июня. Впрочем, не исключено, что это может пройти 10 июня.

Еще один выходной россиян ждет 24 июня. В этот день пройдет парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Но на выплату пенсий в России еще один выходной не повлияет, сообщают СМИ.

Как писали "Дни.ру", работающим россиянам могут проиндексировать пенсии с 1 июля. Соответствующий законопроект подготовили депутаты фракции ЛДПР. Партийцы считают, что отмена индексации в 2016 году спровоцировала рост социальной напряженности и нарушения законодательства.

Проиндексировать пенсию предлагают и в "Справедливой России". Там разработали законопроект, в соответствии с которым на повышение выплат могут направить 1,38 триллиона рублей.

По мнению эсеров, государство экономит на выплате пенсий в России. Из-за этого перед гражданами образовался огромный долг, полагают в партии. Правительство должно подготовить отзыв на законопроект.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Для людей пенсия больший праздник!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте