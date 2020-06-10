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Самым популярным исполнителем на выходе из самоизоляции стал Кипелов со своим хитом

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Наша страна поэтапно продолжает возвращаться к нормальной жизни.

Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции снят уже во многих регионах России.

Со вторника, 9 июня, мэрия Москвы отменила режим всеобщей самоизоляции, систему пропусков и график прогулок. Жители столицы наконец-то смогли свободно передвигаться по городу.

В связи с нововведением на улицах Москвы заметно увеличилось количество гуляющих. Жители столицы катались на велосипедах, самокатах и скейтбордах, гуляли по паркам и много фотографировались.

Специалисты «Яндекса» решили выяснить музыкальные предпочтения москвичей. По сообщению

пресс-служба сервиса «Яндекс.Музыка», самой популярной песней после возвращения людей к привычной жизни стал бессмертный хит Валерия Кипелова «Я свободен».

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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