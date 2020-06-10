Рассказавшая о ссоре с ухажером Варнава изменилась до неузнаваемости

10.06.2020 | 15:27

Екатерина Варнава кардинально сменила имидж. Актриса стала блондинкой с короткой стрижкой.

Звезда Comedy Woman показала свое преображение в "Инстаграм". Поклонники привыкли видеть ее с длинными волосами рыжеватого оттенка.

Свежее фото, на котором Екатерину Варнаву трудно узнать, произвело настоящий фурор. Поклонникам пришлось по душе то, как выглядит знаменитость. "Очень идет!", "Богиня", – прокомментировали кадр фолловеры.

Можно предположить, что это временный образ, и актриса надела парик. Многие объяснили ее эксперимент разрывом отношений с Константином Мякиньковым. Произошло это еще год назад, но она скрывала этот факт как от поклонников, так и от друзей.

А недавно Екатерина Варнава рассказала, что у нее появился новый возлюбленный. С Владимиром она познакомилась за кулисами проекта "Танцы со звездами". Недавно у них произошла первая ссора.