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«Огонь»: Басков пришел в восторг от подтянутой Орбакайте

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Популярная певица находится в прекрасной физической форме. Кристина Орбакайте часто получает комплименты от своих коллег по шоу-бизнесу и поклонников.

Накануне исполнительница разместила в своем инстаграм-аккаунте фотографию, где она лежит возле бассейна. На снимке артистка позирует в белом топе и красных шортах. "А ведь уже неделя лета пронеслась", – поделилась размышлениями звезда.

Одним из первых кадр прокомментировал певец Николай Басков. "Золотой голос России" оценил подтянутую фигуру дочери Аллы Пугачевой. "Огонь!", – написал восхищенный артист.

С ним согласились пользователи. "Время не властно над вами", "С каждым годом все лучше", "Какая вы красивая и стройная", "Нежность и очарование", – отметили подписчики. Один из фанатов заявил, что Орбакайте "выглядит как девочка".

Напомним, в конце мая певице исполнилось 49 лет. Чтобы поддерживать себя в форме, Орбакайте активно занимается спортом. В личном микроблоге знаменитость публикует снимки своих тренировок.

Также исполнительница соблюдает строгую диету. Кристина Орбакайте регулярно ест зелень и овощи и пьет много воды. Кроме того, звезда не употребляет блюда, которые содержат соль.

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Источник — dni.ru
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