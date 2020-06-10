Наследство целительницы Джуны пропало

10.06.2020 | 12:24

Джуна умерла, не оставив завещания. Прямых наследников у экстрасенса тоже не было.

Джуна (настоящее имя Евгения Давиташвили) умерла 8 июня 2015 года на 66-ом году жизни. По официальной версии, причиной смерти целительницы стал инсульт. С тех пор, как в 2001 году умер ее единственный сын Вахтанг, Джуна начала вести затворнический образ жизни, у нее появились проблемы со здоровьем. В окружении экстрасенса утверждали, что женщина так и не смогла смириться с потерей единственного наследника.

В результате, когда умерла сама Джуна, за ее наследство – недвижимость и картины – началась борьба, в ходе которой поссорились ее друзья и родственники. Отметим, что только племянников у нее было 13 человек. Однако им не удалось отстоять свои права в ходе разбирательств за наследство: у Джуны были в собственности трехкомнатная квартира и четвертый этаж особняка на Арбате, картины, наряды и драгоценности.

Со дня смерти Джуны прошло пять лет, и журналисты решили узнать, что же в итоге сделалось с ее наследством. Они связались с Валерием Камшиловым, который работал с целительницей и был с ней хорошо знаком. Он даже занимал пост президента в Международной академии альтернативных наук, созданной Джуной.

По словам мужчины, в результате многоходовки у особняка, где находились квартира экстрасенса и академия, сменился собственник. В итоге, четвертый этаж был продан с торгов, а срок аренды третьего этажа истек еще пару лет назад, и теперь в этом здании на первом этаже ресторан, на трех других – гостиница с номерами.

"От Джуны в этом доме не осталось ничего даже воздуха. Все ее картины и личные вещи были вывезены в неизвестном направлении..." – развел руками Камшилов. Что касается Международной академии альтернативных наук, то ее ни физически, ни юридически больше не существует.