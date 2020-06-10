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Как выглядит певица МакSим после аварии и затворничества

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Сегодня, 10 июня, свой день рождения отмечает когда-то одна из самых известных и популярных исполнительниц в отечественном шоу-бизнесе – певица МакSим. Однако в последнее время артистка ведет затворнический образ жизни.

Певице МакSим (настоящее имя Марина Максимова) исполнилось 37 лет. Артистка всегда отличалась стройной фигурой, моложавым видом, очаровательными ямочками на щеках и хрустальным голосом. Многие песни артистки считаются хитами, и даже вышедшие много лет назад, они любимы у молодежи.

Однако в последнее время МакSим ушла в тень. Что сейчас происходит в жизни артистки, остается только догадываться. Лишь изредка о певице рассказывает ее менеджер Маргарита Соколова. В честь дня рождения Марины она опубликовала несколько новых фотографий певицы.

"Сегодняшний день в кругу самых близких и конечно, все ваши пожелания она принимает и очень хорошо чувствует и ощущает! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Маргарита.

Многочисленные подписчики рассыпались в поздравлениях и добрых пожеланиях своей любимице. Менеджер артистки поблагодарила их: "Мы целая огромная команда и нас миллионы. Всех благодарю за поздравления, мотивацию, позитивный настрой и за самую искреннюю любовь, за самые добрые посылы в нашу сторону и по отношению к артистке!"

Помощница певицы пообещала, что в скором времени Марина вернется на сцену и еще всем покажет. "Мы еще жахнем и по взрослому)) всех Марина обнимает крепко!" – сообщила Соколова. Интересно, что на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" МакSим аж с февраля не обновляла ленту.

Напомним, что в 2019 году Марина попала в автомобильную аварию, в которой, по словам ее помощницы Маргариты Соколовой, сильно пострадала. В Сети даже распространились фото певицы. Ее тело обезобразили гематомы и синяки. Вскоре артистка заявила о прекращении творческой деятельности в связи с серьезными проблемами со здоровьем.

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Источник — dni.ru
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