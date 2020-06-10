«История должна стать показательной»: Ефремова лишат звания заслуженного артиста

10.06.2020 | 08:01

Очевидно, карьера Михаила Ефремова подошла к концу. Актер должен ответить за совершенное преступление.

Какое наказание получит Михаил Ефремов за смертельное ДТП, будет известно позднее. А пока очевидно, что актер лишится звания "Заслуженный артист РФ", в случае, если суд признает его вину. Это произойдет, согласно статье 48 уголовного кодекса.

Кстати, с такой идеей ранее выступал эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян. Однако тогда не было достаточных законных оснований для подобного решения.

"Вся эта история должна стать показательной для так называемой "богемы", которая привыкла, что им все сходит с рук", – считает эксперт. Также Манукян предполагает, что Ефремов получит вполне реальный срок за совершенное деяние.

Михаила Ефремова спустя сутки после происшествия доставили в Таганский суд Москвы, чтобы избрать актеру меру пресечения. Там же он впервые в трезвом состоянии прокомментировал ДТП. Суд решил, что актер должен провести два месяца под домашним арестом, пока идет следствие.

Полиция опубликовала допрос артиста. Ефремов сообщил, что помнит то, что произошло вечером 8 июня. Он назвал автокатастрофу «чудовищной». Артист признал себя виновным в ДТП, заявив: «Куда я денусь?»