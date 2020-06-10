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Артистка Воробей потеряла слух и впала в депрессию

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Недавно стало известно, что у Елены Воробей коронавирус. Популярная артистка рассказала о последствиях опасного заболевания.

Благодаря специальному исследованию Елена Воробей узнала, что легкие у нее были поражены на 25%. Однако это оказалось не самой неприятной новостью.

"Я впала в абсолютно неконтролируемую депрессию. Уже думала начинать пить антидепрессанты, но пока держусь. Боюсь последствий. Мне сказали, что это состояние – одно из побочных то ли от лекарств, то ли от самого вируса. Вот пытаюсь своими силами выкарабкиваться", – призналась Елена Воробей.

А еще артистка лишилась слуха – так сильно закладывало уши. Сейчас Елене Воробей лучше. Последние тесты показали отрицательный результат на коронавирус. Через несколько дней юмористка вернется к обычной жизни.

"Вчера впервые за две недели занималась спортом. Осталось долечить пневмонию, с которой я, кстати, столкнулась первый раз в жизни. И можно с чистой совестью выходить в люди!" – отметила артистка.

В заключение она обратилась ко всем, кто столкнулся с COVID-19. Звезда призвала не экспериментировать с лечением и сразу обращаться ко врачу.

О том, что она заболела коронавирусом, Елена Воробей сообщила в соцсети "Инстаграм". Артистка не сразу решилась рассказать об этом – беспокоилась за отца, у которого проблемы с сердцем. К тому же коронавирус всех "достал до тошноты".

Однако Елена Воробей все же сделала заявление, чтобы поддержать других больных с аналогичным диагнозом. По мнению юмористки, самое главное в такой ситуации – не нервничать.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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