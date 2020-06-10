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Адвокат нашел законный способ спасти Ефремова от тюрьмы

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Подполковник юстиции, адвокат Максим Власов досконально изучил обстоятельства смертельной аварии с участием Михаила Ефремова. Он пришел к выводу, что актер сможет избежать наказания.

Способ остаться на свободе – и вполне легальный! – у актера есть. Заслуженному артисту, конечно, хочется выступать в "Современнике", а не в тюремной самодеятельности.

Для этого достаточно провести техническую экспертизу автомобиля Ефремова. Если она выявит неисправность рулевого управления или тормозной системы, дело закроют.

"Да выпил, но ДТП из-за поломки предотвратить не мог, – пояснил адвокат. – Это банальная административка. Штраф и лишение прав". Именно так закрывают уголовные дела, в которых фигурируют богатые и знаменитые.

"Случаи, когда машины умышленно повреждают прямо на штрафстоянках ГИБДД, истории известны. А самые бывалые вовсе сжигают машины или отправляют их под пресс. Нет авто – нет экспертизы. И опробуй докажи, что машина была исправна", – пояснил специалист.

Между тем вдова убитого Михаилом Ефремовым 57-летнего Сергея Захарова уверена, что артист заслуживает самого сурового наказания. Извинений и тем более денег она не примет, ведь единственного кормильца семьи это не воскресит.

Напомним, что вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в отечественный автомобиль. Экспертиза установила, что известный артист был пьян. Кроме того, в его крови обнаружили следы наркотиков.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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Гость||

Пожизненное содержание семьи погибшего человека.

Гость||

Сладкий клиент для адвоката. Олегыч еще не такие сказки услышит.

Имя: Гость
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