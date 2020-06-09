Сетевое издание|18+|Вторник|9 июн 2020|09:39
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Полезное

«Я уже не могла смотреть на себя в зеркало»: Клара Новикова рассказала о «болячках»

Печать

Клара Новикова рассказала о том, как проводит режим самоизоляции. Артистка пожаловалась на отсутствие работы, на внешний вид и на "болячки".

Клара Новикова занялась домашним хозяйством и наконец сделала то, до чего раньше у нее не доходили руки. Иногда она выходит на улицу, однако других людей обходит стороной. "Недавно мы поехали покрасили головы, чтобы привести себя в порядок. Потому что я уже не могла смотреть на себя в зеркало", – призналась юмористка.

Что касается финансовых проблем, то о них она предпочитает не распространяться. Однако честно говорит, что у нее нет дополнительного заработка. "Все происходит, когда ты этого не ждешь. Приходят какие-то счета. Но это жизнь. Мало ли какие случаются непредвиденные обстоятельства? Но я никогда не говорю, что у меня осталась последняя тысяча, или 35 тысяч рублей, как жаловались некоторые артисты. Потому что кому это вообще интересно знать?" – задала риторический вопрос артистка.

При этом она призналась, что у нее никогда в жизни не было такого долгого рабочего простоя. В итоге, она стала думать о том, на что раньше не обращала внимания. Например, на самочувствие.

"О своих болячках никогда не задумывалась. И вдруг я стала чувствовать, что у меня что-то происходит. Я раньше вообще этого не понимала, потому что на это просто не было времени", – призналась Клара Новикова.

Артистка заговорила и о работе в театре. Она отметила, что не представляет, как может играть на сцене без зрителей. "Уж как мы зависимы от публики! Представьте себе, как вечер юмора будет проходить без зрителей. Нам же важен отклик аудитории", – объяснила юмористка.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте