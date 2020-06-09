«Время, полное страсти»: иностранная актриса рассказала о романе с Домогаровым

09.06.2020 | 16:36

О романе с Александром Домогаровым рассказала актриса и певица Юстина Стечковска. Женщина родом из Польши, где, к слову, много времени провел и сам артист.

Не все знают, что на протяжении нескольких лет Александр Домогаров жил в Польше. "В 90-е я в основном жил в Польше, где снимался в фильмах и играл в театре Кракова. Бог миловал находиться в это время в России. По совокупности моих заслуг было подано прошение сделать меня почетным гражданином Кракова. Но увы... Обидно... Польша и поляки мне были близки... Может быть, в другой жизни буду паном", – говорил в интервью популярный актер.

Артист играл в краковском театре Bagatella. Например, там у него была главная роль в спектакле "Макбет". Партнершей Александра Домогарова стала актриса Данута Стенка. В постановке актерам приходилось исполнять одну весьма эротическую сцену. Так что нет ничего удивительного в том, что потом у артистов вспыхнул роман.

А еще у Александра Домогарова сложились отношения с певицей Юстиной Стечковска. Они вместе снимались в польском фильме "На краю света", где играли любовников. Потом пара записала песню "Могут ли лгать эти глаза". Спустя годы Стечковска рассекретила свои отношения с Домогаровым. "Время, которое мы провели вместе, было магическим, полным страсти и уважения друг к другу. До сих пор мы поддерживаем дружеские отношения", – сообщила в интервью эффектная артистка.

Что сейчас происходит в личной жизни Александра Домогарова, остается только догадываться. Актер предпочитает не афишировать подробности. Однако недавно все же прояснил ситуацию. "Уже 11 лет я живу с Татьяной. Ее в прессе кем только ни называли – помощницей, подругой, вплоть до жены", – сообщил Александр, так и не уточнив ее статус.