Сетевое издание|18+|Вторник|9 июн 2020|17:18
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Полезное

«Время, полное страсти»: иностранная актриса рассказала о романе с Домогаровым

Печать

О романе с Александром Домогаровым рассказала актриса и певица Юстина Стечковска. Женщина родом из Польши, где, к слову, много времени провел и сам артист.

Не все знают, что на протяжении нескольких лет Александр Домогаров жил в Польше. "В 90-е я в основном жил в Польше, где снимался в фильмах и играл в театре Кракова. Бог миловал находиться в это время в России. По совокупности моих заслуг было подано прошение сделать меня почетным гражданином Кракова. Но увы... Обидно... Польша и поляки мне были близки... Может быть, в другой жизни буду паном", – говорил в интервью популярный актер.

Артист играл в краковском театре Bagatella. Например, там у него была главная роль в спектакле "Макбет". Партнершей Александра Домогарова стала актриса Данута Стенка. В постановке актерам приходилось исполнять одну весьма эротическую сцену. Так что нет ничего удивительного в том, что потом у артистов вспыхнул роман.

А еще у Александра Домогарова сложились отношения с певицей Юстиной Стечковска. Они вместе снимались в польском фильме "На краю света", где играли любовников. Потом пара записала песню "Могут ли лгать эти глаза". Спустя годы Стечковска рассекретила свои отношения с Домогаровым. "Время, которое мы провели вместе, было магическим, полным страсти и уважения друг к другу. До сих пор мы поддерживаем дружеские отношения", – сообщила в интервью эффектная артистка.

Что сейчас происходит в личной жизни Александра Домогарова, остается только догадываться. Актер предпочитает не афишировать подробности. Однако недавно все же прояснил ситуацию. "Уже 11 лет я живу с Татьяной. Ее в прессе кем только ни называли – помощницей, подругой, вплоть до жены", – сообщил Александр, так и не уточнив ее статус.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте