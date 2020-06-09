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«У меня денег много»: Михаил Ефремов не осознает случившееся

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"Уж сколько раз твердили миру", – писал баснописец Крылов... А люди продолжают садиться за руль в пьяном виде. Вдвойне отвратительно, если это звезды, которые априори должны быть нравственными ориентирами и примерами для подражания.

Не проходит и года, чтобы кто-то из звезд в состоянии алкогольного или наркотического опьянения не попал в аварию. В июле 2011 года на Малом московском кольце 74-летний писатель и драматург Эдвард Радзинский на Volvo XC90 выехал на встречную полосу и врезался в Nissan X-Trail, которым управлял 25-летний Кирилл Чопоров. Водитель остался жив, а его спутница погибла. Писатель признал вину и выплатил родным покойной два миллиона рублей, хотя те просили в пять раз больше. Через три года после несчастья Радзинский добился амнистии.

В конце 2017-го Юлию Началову задержали за нарушение правил дорожного движения. Алкоголем от певицы не пахло, но вела она себя странно. Юлия отказалась от медицинского освидетельствования как на месте, так и в кабинете нарколога. В итоге артистку отстранили от управления автомобилем. Началова пыталась оспорить это решение в суде, но апелляционную жалобу отклонили.

Актриса Людмила Поргина была лишена водительских прав на полтора года за пьяную езду. Также ей присудили штраф в размере 30 тысяч рублей. Причиной стала авария, которая случилась 27 февраля 2017 года в Щелковском районе Подмосковья. Автомобиль Toyota Highlander, за рулем которого находилась Поргина, столкнулся с грузовиком "Газель". Машина вылетела на обочину и перевернулась. Следователи обнаружили в крови актрисы более 0,3 промилле алкоголя.

Наконец 8 июня 2020 года в центре Москвы внедорожник Михаила Ефремова оказался на встречной полосе и врезался в фургон Lada. Водитель последней скончался, сидевший за рулем актер не пострадал. На записях с места происшествия видно, что Ефремов лыка не вяжет, но случившееся осознает и твердит: "Так уж сильно пострадал? Я его вылечу. У меня денег много". Отвечая на вопросы полицейских, он заявил, что не помнит, как произошла авария, а на встречную полосу выехал, чтобы совершить обгон.

Интересно, что артист находится не в СИЗО, а дома под подпиской о невыезде. Не исключено, что он откупится и не угодит в тюрьму на 12 лет. А в новом театральном сезоне пригласит родных убитого им водителя в "Современник" на комедию со своим участием.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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