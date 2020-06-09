Полиция отпустила Михаила Ефремова

09.06.2020 | 09:39

Михаила Ефремова отпустили после допроса полиции. Актер находится под подпиской о невыезде.

Отметим, что в момент принятия решения пострадавший водитель был еще жив. В настоящее время решается вопрос об аресте актера.

Напомним, авария произошла 8 июня в центре Москвы. Внедорожник, в котором находился Михаил Ефремов, вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель отечественной машины умер в больнице. Сам артист не пострадал.

Свидетели происшествия заявили, что актер пьян и находится в невменяемом состоянии. «Он чуть нас не ушатал, а потом выскочил на встречку», — рассказал один из водителей, который чудом избежал ДТП.

Ефремова отправили на медицинское освидетельствование. Экспертиза показала наличие алкоголя в крови. Позднее он признался, что не помнит момент столкновения, но предполагает, что выехал на встречную полосу, чтобы обогнать другую машину.

В отношении актера возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Санкция этой статьи в данной части предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.