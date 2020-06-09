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Певица МакSим готовится вернуться на сцену

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МакSим пропала с радаров после серьезной травмы, которую получила во время ДТП в прошлом году. Совсем скоро поклонники вновь смогут лицезреть певицу на концертах. Также знаменитость планирует принять участие в телеэфирах.

Менеджер 36-летней Марины Абросимовой (МакSим) Маргарита Соколова рассказала, что певица выйдет в свет в августе 2020 года. На данный момент знаменитость чувствует себя хорошо. Она надеется, что после пандемии коронавируса приступит к записи новых песен и подготовке концертной программы.

Кроме того, МакSим планирует появиться на телепередачах. Певица расскажет, как складывалась ее жизнь на протяжении последнего года, о своих переживаниях и состоянии. А пока знаменитость много гуляет, продолжает уделять время физическим нагрузкам.

Напомним, в апреле 2019 года певица попала в ДТП. Она получила множественные травмы, состояние оценивалось как тяжелое. МакSим мучили головные боли. Не обошлось без посттравматического синдрома. У певицы были нарушения со сном и проблемы с сосудами. Она испытывала тревогу, а также эмоциональное и физическое недомогания.

Из-за больших проблем со здоровьем в феврале этого года МакSим пришлось снова лечь в больницу. Тогда же певица выступила с заявлением о прекращении концертной деятельности.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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