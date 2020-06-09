Сетевое издание|18+|Вторник|9 июн 2020|12:42
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Полезное

Петров женился на племяннице Ротару

Печать

В семье Софии Ротару важное событие. Ее родственница вышла замуж за именитого спортсмена.

Не все знают, что украинская певица Соня Кей приходится племянницей знаменитой артистке Софии Ротару. Ее настоящее имя Софья Хлябич. На днях молодая исполнительница сочеталась браком с хоккеистом Олегом Петровым. Спортсмен играет за "Днепр" (Херсон), однако имеет российское гражданство.

Соня сообщила о свадьбе и опубликовала несколько фотографий. "7.06.2020. Это был, наверное, самый счастливый день в моей жизни! Мое сердце принадлежит тебе! Люблю тебя бесконечно!" – написала певица.

На торжестве, которое прошло в одном из самых дорогих отелей Киева, присутствовали только самые близкие. Соня планировала устроить грандиозное мероприятие, но незадолго до этого у нее умер отец, и планы пришлось пересмотреть. Влюбленные расписались и пригласили на праздничный ужин родственников и друзей.

"Это решение, однозначно, было очень правильным. Папа для меня был примером, человеком с большой буквы. Я, наверное, никогда не осознаю того, что его уже нет рядом", – призналась в интервью племянница Софии Ротару.

Что касается свадебного путешествия, его тоже отменили из-за пандемии коронавируса. Пара забронировала номер в отеле в жаркой стране на несколько недель, но улететь все равно не смогла бы.

Несмотря на препоны, артистка счастлива. "Семья – это самое ценное, что есть у нас! Берегите своих родителей, своих любимых, своих близких и радуйте их. Проводите с ними как можно больше времени, цените их, уважайте и просто будьте счастливы! Люблю вас и всегда буду рядом!" – подчеркнула Соня Кей.

Племянница Софии Ротару, в отличие от многих звездных коллег, предпочитает не распространяться о личной жизни. Она пояснила: "Я считаю, что счастье любит тишину. Есть личное, а есть профессиональное и рабочее. То, что происходит дома с семьей, должно там оставаться. Конечно, есть побочные эффекты при работе в нашей сфере, все равно твоя личная жизнь интересна общественности. Но если уж делиться, то чем-то хорошим и совсем немного".

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте