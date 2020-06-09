Петров женился на племяннице Ротару

09.06.2020 | 10:56

В семье Софии Ротару важное событие. Ее родственница вышла замуж за именитого спортсмена.

Не все знают, что украинская певица Соня Кей приходится племянницей знаменитой артистке Софии Ротару. Ее настоящее имя Софья Хлябич. На днях молодая исполнительница сочеталась браком с хоккеистом Олегом Петровым. Спортсмен играет за "Днепр" (Херсон), однако имеет российское гражданство.

Соня сообщила о свадьбе и опубликовала несколько фотографий. "7.06.2020. Это был, наверное, самый счастливый день в моей жизни! Мое сердце принадлежит тебе! Люблю тебя бесконечно!" – написала певица.

На торжестве, которое прошло в одном из самых дорогих отелей Киева, присутствовали только самые близкие. Соня планировала устроить грандиозное мероприятие, но незадолго до этого у нее умер отец, и планы пришлось пересмотреть. Влюбленные расписались и пригласили на праздничный ужин родственников и друзей.

"Это решение, однозначно, было очень правильным. Папа для меня был примером, человеком с большой буквы. Я, наверное, никогда не осознаю того, что его уже нет рядом", – призналась в интервью племянница Софии Ротару.

Что касается свадебного путешествия, его тоже отменили из-за пандемии коронавируса. Пара забронировала номер в отеле в жаркой стране на несколько недель, но улететь все равно не смогла бы.

Несмотря на препоны, артистка счастлива. "Семья – это самое ценное, что есть у нас! Берегите своих родителей, своих любимых, своих близких и радуйте их. Проводите с ними как можно больше времени, цените их, уважайте и просто будьте счастливы! Люблю вас и всегда буду рядом!" – подчеркнула Соня Кей.

Племянница Софии Ротару, в отличие от многих звездных коллег, предпочитает не распространяться о личной жизни. Она пояснила: "Я считаю, что счастье любит тишину. Есть личное, а есть профессиональное и рабочее. То, что происходит дома с семьей, должно там оставаться. Конечно, есть побочные эффекты при работе в нашей сфере, все равно твоя личная жизнь интересна общественности. Но если уж делиться, то чем-то хорошим и совсем немного".