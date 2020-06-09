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Оскар Кучера пожаловался на проблемы с дыханием после серьезной болезни

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Соведущий Леры Кудрявцевой по шоу "Звезды сошлись" внезапно пропал из эфиров несколько недель назад. Оказалось, что Оскар Кучера заразился коронавирусом, об этом писал портал day24.

Как отметил артист, китайскую заразу выявили у всей семьи, однако домочадцы перенесли инфекцию почти бессимптомно. А вот телеведущему пришлось нелегко. Звезда пролежала неделю с высокой температурой, а потом еще неделю не могла прийти в себя.

Как выяснилось, болезнь еще не отступила. Оскар Кучера пожаловался, что ему и сейчас тяжело дышать полной грудью. При этом у ведущего не было пневмонии.

Артист уверен: стоит показаться доктору, чтобы тот помог решить вопрос с затрудненным дыханием. Знаменитость не отрицает, что проблема может иметь психосоматический характер.

Кучера добавил, что остался без работы. Многие телешоу, театр и кино ушли на летние каникулы. Однако отсутствие занятости его не беспокоит – Оскар с удовольствием занимается детьми.

Вместе с сыном телеведущий мастерит скворечники и планирует построить уличный домик. Он отметил, что не собирается ломать голову насчет заработка в интернете, а хочет провести время с пользой.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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