Сетевое издание|18+|Вторник|9 июн 2020|14:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Полезное

Киркоров стоя на коленях умолял Газманова продать песню

Печать

Олег Газманов в эфире шоу "Судьба человека" рассказал о создании песни "Единственная моя". Композиция настолько понравилась Филиппу Киркорову, что он умолял ее продать.

Со своей второй женой Мариной Муравьевой музыкант познакомился во время гастролей в Воронеже. Певец увидел девушку сзади, попросил своего барабанщика окликнуть ее и пригласил на концерт. Олег Газманов шутит, что влюбился со спины.

Он заявил, что те эмоции нельзя было описать словами. Лишь поэзия и музыка помогали выразить чувства. Артист добавил, что любит жену даже больше, чем 30 лет назад.

В эфире шоу "Судьба человека" певец заявил, что за эти годы они сближались потихоньку. Правда, случалось всякое. Олег Газманов отметил, что был период, когда он думал о расставании. Тогда и родилась композиция "Единственная моя". Артист уверен, что она сблизила их с женой.

Эту песню также исполнял Филипп Киркоров. Музыка и слова настолько запали в душу поп-королю, что тот умолял Олега Газманова продать композицию. "Даже встал на колени после концерта", – вспомнил артист в студии шоу "Судьба человека".

Впрочем, певец просто разрешил ее исполнять. По словам Газманова, поклонники уверены: Киркоров справляется с композицией лучше него.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте