Киркоров стоя на коленях умолял Газманова продать песню

09.06.2020 | 13:44

Олег Газманов в эфире шоу "Судьба человека" рассказал о создании песни "Единственная моя". Композиция настолько понравилась Филиппу Киркорову, что он умолял ее продать.

Со своей второй женой Мариной Муравьевой музыкант познакомился во время гастролей в Воронеже. Певец увидел девушку сзади, попросил своего барабанщика окликнуть ее и пригласил на концерт. Олег Газманов шутит, что влюбился со спины.

Он заявил, что те эмоции нельзя было описать словами. Лишь поэзия и музыка помогали выразить чувства. Артист добавил, что любит жену даже больше, чем 30 лет назад.

В эфире шоу "Судьба человека" певец заявил, что за эти годы они сближались потихоньку. Правда, случалось всякое. Олег Газманов отметил, что был период, когда он думал о расставании. Тогда и родилась композиция "Единственная моя". Артист уверен, что она сблизила их с женой.

Эту песню также исполнял Филипп Киркоров. Музыка и слова настолько запали в душу поп-королю, что тот умолял Олега Газманова продать композицию. "Даже встал на колени после концерта", – вспомнил артист в студии шоу "Судьба человека".

Впрочем, певец просто разрешил ее исполнять. По словам Газманова, поклонники уверены: Киркоров справляется с композицией лучше него.