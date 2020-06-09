Ищущая квартиру Нинидзе дала повод заговорить о разрыве с Виторганом

09.06.2020 | 07:23

Последние несколько дней общественность вновь обсуждает отношения Максима Виторгана и Нино Нинидзе. Актеры якобы расстались. Поводом для такого умозаключения стало недавнее объявление Нино о поиске квартиры.

"Я и мой четырехлетний сын ищем квартиру для счастливого проживания", – написала Нино Нинидзе в "Фейсбуке". Пользователи Сети, разумеется, предположили – актриса устала от отношений с Максимом Виторганом, и теперь хочет съехать из его квартиры.

Но все оказалось куда проще. Дело в том, что Нинидзе никогда не жила с Виторганом. Возлюбленные лишь встречались для совместного времяпрепровождения. Вероятно, срок аренды квартиры подошел к концу, и Нино решила снять другое жилье.

Светская сплетница Лена Миро уже успела прокомментировать эту новость. Она считает, что факт раздельного проживания является признаком несерьезных отношений, поэтому в скором времени Нинидзе и Виторган все равно расстанутся (или уже расстались).

Обозревательница заметила – актеры начали встречаться во время тяжелого периода в жизни. Когда Нино и Максим познакомились, они переживали разрыв с супругами. Миро считает связь Нинидзе и Виторгана лишь способом забыться, пережить прошлые отношения.

"Что общего у этих двух очень разных людей, кроме загула? Мне, как и любому адекватному человеку, совершенно понятно, что это временные отношения", – написала Лена.

Миро предположила, что карантин "без пьянок и клубов" стал для Нино и Максима временем осознания. Возможно, возлюбленные поняли, что они делают, и поэтому приняли или примут решение завершить свои отношения, рассуждает блогер.

Напомним, год назад Максим Виторган расстался с журналисткой и телеведущей Ксенией Собчак. У экс-супругов есть совместный ребенок – трехлетний сын Платон. Нино Нинидзе в 2019 году развелась с актером Кириллом Плетневым, от которого пять лет назад родила наследника. Мальчика назвали Александром.