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Билан получил МРОТ от государства и отдал другому

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Дима Билан, как и многие звезды, обратился за помощью от государства в размере минимальной оплаты труда. В отличие от коллег, ему удалось соблюсти все условия.

На фоне пандемии коронавируса в шоу-бизнесе разгорелся нешуточный скандал. Многие публичные персоны остались без работы, следовательно, и без доходов. Недовольство из-за карантина высказал супруг Наташи Королевой, заявив, что артисты сейчас голодают, и нужно в первую очередь помогать им, а не пенсионерам. Тарзана поддержал Иосиф Пригожин и некоторые другие знаменитости.

Народ не поверил, что селебрити остались без средств к существованию. Также многие возмутились, что явно не бедствующие звезды подали заявки на выплаты от государства. Правда, получить их удалось не всем, а те, кто смог соблюсти все условия, теперь вынуждены оправдываться.

Дима Билан стал одним из тех, кому выплатили заветные 12 130 рублей. Пользователей "Инстаграм" крайне возмутил этот факт, и они набросились на певца. Однако артист за словом в карман не полез и разложил все по полочкам.

Как оказалось, знаменитость не ради себя старалась. Деньги, что пришли ему в качестве помощи, он отдал человеку из своей команды. "Я запросил (подчеркну – законно) и получил эти деньги, чтобы отдать сотруднику, которому отказали в этой выплате по формальному признаку! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – заявил музыкант.

Подопечный Яны Рудковской отметил, что он как законопослушный гражданин имеет право просить поддержки от родной страны. "Пока я буду зарабатывать честным трудом, ломая ноги на работе и выступая перед людьми с ангинами и простудами, что было неоднократно в моей жизни, я буду честно платить налоги, как это делал всегда!" – добавил Дима Билан.

Артист признался, что для выплаты МРОТ необходимо быть "финансово чистым" перед государством и сохранить рабочие места в это непростое время. И раз ему удалось получить помощь, это говорит о многом.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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