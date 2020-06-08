Сетевое издание|18+|Понедельник|8 июн 2020|09:10
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Полезное

«В экран не влезаю»: Гузеева активно борется с лишним весом

Печать

61-летняя Лариса Гузеева призналась, что ради желаемых форм вынуждена контролировать себя в еде. Однако ради участия в шоу "На дачу" на Первом канале ей нередко приходится готовить.

Несмотря на то, что телеведущая долгие годы борется с лишним весом, обрести стройность ей пока не удалось. Работа обязывает ее быть в тонусе, поэтому Лариса Гузеева делает все, чтобы не набрать лишние килограммы.

Когда звезда в очередной раз отправилась на рынок за продуктами для десерта, которым она позже порадовала гостей программы, то разоткровенничалась с одной из продавщиц на эту тему. В молочном отделе телеведущей предложили отведать сливки, но ей пришлось отказаться. "Меня кормить не надо, я и так уже в экран не влезаю", – заявила знаменитость.

Артистку привлекает процесс приготовления блюд. Хотя раньше она и представить себе не могла, что будет с удовольствием стоять у плиты. Лариса Гузеева призналась, что в молодости "была отвратительной, никакой: ни помощницей, ни хозяюшкой".

По словам актрисы, до десятого класса она даже ни разу не стирала себе нижнего белья – все делали за нее. Поэтому теледива заверила, что если у кого-то подрастает ленивая дочка, то это вовсе не значит, что это навсегда.

Кроме того, Лариса Гузеева отметила, что долгое время была изгоем среди знакомых и родственников, так как рано не рожала детей. Также она призналась, что и внуков ждет без энтузиазма, поскольку не готова с ними нянчиться с полной самоотдачей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Эта тоже в Думу лезет?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте