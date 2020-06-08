Серьезный недуг у Джигарханяна опровергли

08.06.2020 | 12:51

Утром, 8 июня, в ряде СМИ появилась информация, что Народный артист СССР Армен Джигарханян экстренно госпитализирован в одну из столичных больниц с инсультом.

Появившиеся данные поспешили опровергнуть близкие артиста. Один из них - Артур Согомонян в интервью РИА "Новости" сообщил следующее.

"Армен Борисович госпитализирован, но ничего страшного нет, просто у него уже такое состояние здоровья, что раз в месяц-два требуются профилактические процедуры. Надеюсь, через неделю его выпишут", — заявил Согомонян.

Резкое ухудшение здоровья артиста случилось в 2017 году. На фоне обострения хронических заболеваний на Армена Джигарханян повлиял и психологический фактор.

Артист развелся с Цымбалюк-Романовской, а в его театре прошли обыски, который связали с деятельностью его молодой супруги. В последнее время за актером ухаживала Татьяна Власова. Для этого его бывшая жена вернулась из США.