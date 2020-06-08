Как Бабкина зарабатывает на своей болезни

08.06.2020 | 10:01

После тяжелого лечения от пневмонии Надежда Бабкина оказалась на пике популярности. Она заключает рекламные контракты.

Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Заболевание сыграло на руку певице в плане заработков. Она прекрасно выглядит и активно трудится: снимается на телевидении и руководит театром "Русская песня".

После новостей о болезни и исцелении на Надежду Бабкину обратили внимание крупные компании. Знаменитость стали привлекать к созданию рекламы.

По имеющейся информации, в кампании одного из крупных брендов артистка выступает в модной коллаборации с музыкантом Тимати. Есть у звезды и другие заманчивые предложения.

На контрактах с крупными брендами топовые артисты зарабатывают немало. Если речь идет о рекламе товаров или услуг на два-три месяца, суммы начинаются от трех миллионов рублей. Годовые соглашения приносят 15-20 миллионов.

В 2019-м художественный руководитель и директор Государственного бюджетного учреждения культуры "Московский академический театр "Русская песня" Надежда Бабкина задекларировала годовой доход в размере 33 миллиона 370 тысяч рублей. Кроме того, она сотрудничает с телевидением, играет в спектаклях и гастролирует.