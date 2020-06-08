Сетевое издание|18+|Понедельник|8 июн 2020|12:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Полезное

Исхаков не признал факт развода с Полиной Гагариной

Печать

В Сети на протяжении нескольких недель муссируются слухи о расставании Полины Гагариной с мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым. Мужчина прокомментировал пересуды.

В начале года стали ходить слухи о том, что Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков на грани развода. Однако мало кто обратил на это внимание. Влюбленные оформили отношения в 2014 году, и с тех самых пор в Сети судачили о недолговечности этого союза.

Однако в мае появилась информация, будто Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков не живут вместе, но на развод пара еще не подала. Особо наблюдательные поклонники отметили, что Полина не носит обручальное кольцо.

То, что в семье популярной певицы проблемы, косвенно подтвердил Дмитрий Исхаков. Он начал публиковать интригующие стихотворения собственного сочинения. В них фотограф рассуждает об общественном мнении и изменчивой женской природе, намекая на то, что люди слышат звон, но не знают, где он.

Выкладывает Дмитрий и свои старые снимки. Поклонники в восторге от увиденного. "Здрасьте! Вот Полинка теперь локти то сгрызет себе (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Развелась и мужик сразу помолодел лет на 15!" – фамильярно обратился к мужу певицы подписчик в "Инстаграм".

"Да не разводились мы! Йо-майо", – расставил точки над i Исхаков. Мужчина дал понять: если они с Гагариной и разошлись, то развод еще не оформили.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте