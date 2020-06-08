Хвастающийся дорогим авто Плющенко вызвал раздражение

08.06.2020 | 10:33

Пока одни звезды шоу-бизнеса жалуются на безденежье, другие на карантине становятся только богаче. К последним можно отнести фигуриста Евгения Плющенко.

На днях спортсмен показал поклонникам красный автомобиль Porsche. В инстаграм-аккаунте Евгений Плющенко опубликовал фотографию, где он стоит рядом с машиной. "Мой цвет настроения – красный", – коротко озаглавил кадр фигурист.

Снимок возмутил многих пользователей. По их словам, спортсмену не следует хвастаться богатством в тяжелый для россиян период. "Зачем выставлять такие фото? Одни понты", "На самом деле ты мерзкий тип! Противно смотреть на зажравшуюся семейку", – пристыдили звезду подписчики.

Нашлись и те, кто оценил кадр. Поклонники заявили, что Евгений Плющенко заработал на автомобиль честным трудом. "Когда вы все спали по утрам, и у вас всех были каникулы, он пахал", "Красный цвет любят сильные люди", "Восхищаюсь Вами", – поделились мыслями пользователи.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что жена фигуриста Яна Рудковская стала жертвой насмешек. Во время прямого эфира в соцсети продюсер заявила, что ей понравился клип на песню Светланы Лободы "Пуля-дуля".

Знаменитость оговорилась. На самом деле композиция бывшей солистки группы "ВИА Гра" называется "Пуля-дура". На оплошность Яны Рудковской обратили внимание пользователи. Они смонтировали шуточный ролик.