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Хвастающийся дорогим авто Плющенко вызвал раздражение

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Пока одни звезды шоу-бизнеса жалуются на безденежье, другие на карантине становятся только богаче. К последним можно отнести фигуриста Евгения Плющенко.

На днях спортсмен показал поклонникам красный автомобиль Porsche. В инстаграм-аккаунте Евгений Плющенко опубликовал фотографию, где он стоит рядом с машиной. "Мой цвет настроения – красный", – коротко озаглавил кадр фигурист.

Снимок возмутил многих пользователей. По их словам, спортсмену не следует хвастаться богатством в тяжелый для россиян период. "Зачем выставлять такие фото? Одни понты", "На самом деле ты мерзкий тип! Противно смотреть на зажравшуюся семейку", – пристыдили звезду подписчики.

Нашлись и те, кто оценил кадр. Поклонники заявили, что Евгений Плющенко заработал на автомобиль честным трудом. "Когда вы все спали по утрам, и у вас всех были каникулы, он пахал", "Красный цвет любят сильные люди", "Восхищаюсь Вами", – поделились мыслями пользователи.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что жена фигуриста Яна Рудковская стала жертвой насмешек. Во время прямого эфира в соцсети продюсер заявила, что ей понравился клип на песню Светланы Лободы "Пуля-дуля".

Знаменитость оговорилась. На самом деле композиция бывшей солистки группы "ВИА Гра" называется "Пуля-дура". На оплошность Яны Рудковской обратили внимание пользователи. Они смонтировали шуточный ролик.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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Гость||

Терминатор в красном!? Круто! И бибика красная! Дураки красное любят!

Гость||

Для поддержания беседы лучше делиться плохими новостями. Хорошие могут вызвать зависть и даже ступор.

Гость||

А как у него с глазиком после удара клюшкой?

Гость||

Дама на рынке покупает морковь. Продавец: — Дэвушка, тэбэ какой марковка нужен: обичный или "жэнский радость"? — Мужская зависть!

Гость||

Да обычная Панамера, в нашей деревне Пензюки и не одна такая. Ладно ещё Верону купил бы

Гость||

Зарубите себе на носу: всe жалеют слабых, зависть же нужнo заработать!

Имя: Гость
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