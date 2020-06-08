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Дочь Марата Башарова обратилась к его экс-женам: Незаслуженно поливают грязью

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Дочь вступилась за актера Марата Башарова. 15-летняя Амели призвала бывших жен артиста прекратить травлю и заняться собственной жизнью.

Девушка обратилась к общественности, заявив, что у нее прекрасный отец – замечательный человек и талантливый артист. По словам Амели, его незаслуженно поливают грязью. Наследница Марата Башарова подчеркнула, что никто не знает о реальном положении дел.

Амели попросила экс-жен артиста и их родственников обратить внимание на собственную жизнь и вспомнить, как много хорошего сделал для них ее отец. Бывшим мачехам наследница Башарова пожелала стать добрее и счастливее.

Напомним, что дочь Марату Башарову родила Елизавета Круцко. Их гражданский брак продлился пять лет, после чего артист завел интрижку на стороне. Говорят, разлучницей была фигуристка Татьяна Навка.

В 2014-м Марат Башаров женился на актрисе Екатерине Архаровой. Через полгода после свадьбы та попала в больницу с травмой головы и переломом носа, сообщив, что ее избил пьяный муж.

Спустя время в подобной ситуации оказалась вторая официальная супруга актера. Елизавета Шевыркова долго мирилась с выходками звезды, но однажды терпение лопнуло. Она подала на развод и рассказала о домашнем насилии.

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Источник — dni.ru
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