Армен Джигарханян доставлен в реанимацию после инсульта

08.06.2020 | 11:38

Печальную новость сегодня, 8 июня 2020 года, сообщил крупный телеграм-канал Baza. По сведениям журналистов, популярный актер Армен Джигарханян перенес инсульт.

Артист был экстренно доставлен в одно из столичных медицинских учреждений. Врачи оценивают состояние звезды кино как тяжёлое, он сейчас находится в реанимации.

Народный артист СССР регулярно попадает в больницы. За последние пару лет его несколько раз госпитализировали. Причем как планово, так и в экстренном порядке. Только в 2018 году он оказывался в больницах не меньше пяти раз.

Серьезные проблемы со здоровьем у артиста начались еще в 2017-м. Уже тогда на фоне хронических заболеваний и сложного бракоразводного процесса с Цымбалюк-Романовской у артиста стали отниматься ноги.

«Последние дни ему трудно было ходить, он практически из своего кабинета перестал выходить. Сейчас Армен Борисович от части коллектива отдалился и в основном находится в окружении своих друзей, которые якобы его опекуны», — рассказывала пресс-секретарь Московского драматического театра имени Джигарханяна Наталия Корнеева телеканалу «Звезда».

В последние месяцы Джигарханян практически не появлялся в своем театре. Артист плохо себя чувствовал.

"А еще на него сильно повлияли все те провокации на телевидении, которые устраивали его бывшие жены ради зарабатывания денег", – сказал товарищ режиссера Марк Рудинштейн в интервью "Собеседнику".