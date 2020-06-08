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Анна Семенович кардинально изменила свою внешность

Печать

Анна Семенович неожиданно сменила имидж. Сделала это певица довольно радикально.

40-летняя телеведущая продемонстрировала результат в своем инстаграм-аккаунте. Анну Семенович все привыкли видеть блондинкой. Однако несколько раз звезда признавалась, что ей поднадоел образ белокурой красотки.

Но такого преображения экс-солистки группы "Брестящие" не ожидал никто: она стала брюнеткой. Исполнительница опубликовала короткое видео, где предстала в новом образе.

Судя по всему, ролик был записан в салоне красоты. Анна Семенович устроила шуточный опрос среди своих поклонников, чтобы узнать, как они оценивают ее новую внешность. 58% проголосовавших ответили "офигенно", 42% – просто "нравится".

Отметим, что певица стремится бросить лишний вес. Несколько дней назад Анна Семенович уехала в клинику, где под присмотром специалистов проходила процедуру голодания.

Певица выдержала в таком режиме четыре дня. Как писали "Дни.ру", звезда рассказала, что после отсутствия пищи в течение нескольких суток она почувствовала, как у нее уменьшился желудок.

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Источник — dni.ru
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