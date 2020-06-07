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Раскрыты подробности последнего разговора Сергея Бодрова с женой

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Смерть Сергея Бодрова стала настоящей трагедией для российского зрителя. Любимец публики ушел из жизни внезапно, ему было всего 30 лет. Спустя почти два десятилетия после смерти артиста его подруга решилась рассказать о последнем личном разговоре Бодрова с супругой.

Дарья Юргенс, коллега Сергея Бодрова по киноплощадке, рассказала о его последнем разговоре с любимой женой. Как известно, Бодров вместе со своей съемочной группой погиб при сходе ледника в Кармадонском ущелье в 2002 году. Их тела до сих пор не нашли, официально Бодров и команда числятся пропавшими без вести.

Как рассказала Юргенс, звезда фильмов "Брат" и "Брат-2" незадолго до трагедии звонил своей супруге Светлане Михайловой. Сергей Бодров очень любил свою жену, они часто созванивались, он писал девушке нежные письма и сильно дорожил благополучием своей семьи.

При разговоре, ставшим последним, Сергей долго не хотел прощаться со Светланой и в конце сказал очень важные слова: "Береги детей".

По словам актрисы Дарьи Юргенс, каждый разговор с женой был очень важен для Бодрова, в такие моменты понимающие коллеги старались оставить его в одиночестве.

Юргенс в эфире Первого канала также поделилась личными переживаниям – смерть друга шокировала артистку.

Знаменитость призналась, что до сих пор иногда слышит последние слова Бодрова, адресованные любимой жене: "Света, Света, Света…".

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Источник — dni.ru
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