Опубликованы любовные письма Людмилы Зыкиной чужому мужу

07.06.2020 | 16:59

10 июня свой 91-й день рождения должна была отпраздновать Людмила Зыкина. По этому случаю, вдова композитора Александра Аверкина вспомнила, как певица отправляла ее супругу любовные письма. Выяснилось, что артистов связывали далеко не рабочие отношения.

Композиция Аверкина "На побывку едет" открыла путь на сцену для Людмилы Зыкиной. Напомним, что Александр написал историческую песню в 17 лет. Вокруг их совместного творческого пути ходило много слухов, но никто не мог с уверенность сказать, что молодых людей связывают не только рабочие моменты.

Не всем известно, что за их дружеским общением скрывалась настоящая любовь. О своих чувствах композитор и певица никому не рассказывали. Спустя несколько десятков лет вдова Аверкина решилась поведать общественности о главных тайнах своего мужа. Это оказались подробности отношений Александра и Людмилы.

"Многое в отношениях Людмилы Георгиевны и Александра Петровича покрыто тайной. Тайный муж Зыкиной – это про Александра Петровича", – призналась Галина Аверкина.

По словам вдовы Александра, познакомился ее муж с Зыкиной не случайно. Аверкин приехал в увольнение из Алапино, а Людмила Георгиевна приезжала за песней. Галина отмечает, что между молодыми людьми явно пробежала какая-то искра.

Только после смерти Александра его вдова обнаружила целую стопку писем, написанных Зыкиной. Певица писала композитору, пока тот был в армии. Даже находясь в браке с Галиной, Аверкин продолжал общаться с исполнительницей его произведения.

Вдова артиста отмечает, что их отношения были похожи на "гражданский брак", единственное, что им не удавалось сделать, так это пожить вместе. Но в жизни Людмилы Георгиевны появились и другие композиторы, которые смогли покорить сердце знаменитой певицы.

Галина Аверкина подчеркнула, что вскоре пути композитора и певицы разошлись. Однако артисты еще долго сотрудничали. Отметим, что близкие друзья Зыкиной всегда были уверены, что их отношения долго бы не продлились. Ведь исполнительница часто признавалась, что не хотела бы строить семью. В ее планах были только карьера и постоянные гастроли.