Григория Лепса назвали подлым и обвинили в предательстве

07.06.2020 | 17:15

Звезды российского шоу-бизнеса уже давно стали друг для друга не просто близкими знакомыми, но и надежными друзьями. А некоторые даже родственниками. Вот и для певицы Валерии дорогим кумом оказался Григорий Лепс. Правда, никто не ожидал, что крестный ее сына может так сильно подставить.

Иосиф Пригожин публично обвинил певца в предательстве и назвал его подлым человеком. Дело в том, что звездная пара уже несколько недель участвует в интернет-конфликте с солистом группы "Ленинград". Сергей Шнуров бурно отреагировал на слова Пригожина, касающиеся "бедствующих артистов". Продюсер упомянул свою супругу Валерию и отметил, что скоро им будет не на что жить, так как от государства помощи можно не дождаться.

Высказывание Иосифа возмутило не только Шнурова, но и Григория Лепса. Сам же звездный продюсер признался, что даже не мог ожидать такого отношения со стороны друга семьи.

"Они между собой договариваются, как нас мочить. А ведь Валерия и Лепс – кумовья. Мне кажется, они все пропили свои мозги", – усомнился в трезвости артистов Пригожин.

Несколько дней назад в конфликт вступила и певица Валерия, которая поддержала позицию своего мужа и обвинила Шнурова в том, что он "переобулся" и просит помощи у поклонников. Иосиф Игоревич напомнил, что теперь лидер "Ленинграда" собирается идти в Госдуму и проталкивать законы, хотя неизвестно, все ли налоги он заплатил перед тем, как решать важные вопросы с государством.

Пригожин уверен, что их мысли с Сергеем полностью схожи. По мнению продюсера, Шнуров, как и он, хочет достичь справедливости и создать надежную опору для российских артистов. Видимо, творческие деятели представляют себе этот процесс создания совершенно по-разному.