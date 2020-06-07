Альбина Джанабаева «засветила» лицо младшего наследника Меладзе

07.06.2020 | 15:45

Альбина Джанабаева старательно следит, чтобы ее дети от Валерия Меладзе оставались в стороне от публичной жизни. Однако недавно она допустила промах и показала россиянам пятилетнего Луку.

Певица Альбина Джанабаева старается не демонстрировать общественности своих детей от Валерия Меладзе. Влюбленные долгое время скрывали отношения. После того, как звездная пара наконец-то решила во всем сознаться и обнародовала свою связь, певица и продюсер все равно продолжают оберегать семью от посторонних глаз.

Так, в инстаграм-аккаунте Альбины Джанабаевой почти нельзя встретить фотографии ее общих с Меладзе сыновей. Однако в период самоизоляции звездное семейство почти все время проводит вместе, и вольно или невольно детки попадают в кадр.

На последнем видео певица "засветила" личико подросшего Луки. Джанабаева вместе с сыновьями Костей и Лукой отправились на прогулку к пруду. Там они покормили уточек, а артистка объяснила детям, что у утят тоже есть родители, которые их оберегают.

"Уточка – тоже мама! Пока утята не наелись, она не притрагивалась к угощению", – рассказывает своим наследникам знаменитость.

Старший сын Костя снимал, как его родительница и братишка кормят уток и случайно заснял лицо пятилетнего Луки. Подписчики очень порадовались такой "оплошности" и засыпали звездное семейство комплиментами.

"Какие вы милые! Альбиночка и Лукоша!", "Супер!", "Милота!", "Какие хорошие!" – пишут восторженные подписчики.