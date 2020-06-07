Сетевое издание|18+|Воскресенье|7 июн 2020|16:25
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Полезное

Альбина Джанабаева «засветила» лицо младшего наследника Меладзе

Печать

Альбина Джанабаева старательно следит, чтобы ее дети от Валерия Меладзе оставались в стороне от публичной жизни. Однако недавно она допустила промах и показала россиянам пятилетнего Луку.

Певица Альбина Джанабаева старается не демонстрировать общественности своих детей от Валерия Меладзе. Влюбленные долгое время скрывали отношения. После того, как звездная пара наконец-то решила во всем сознаться и обнародовала свою связь, певица и продюсер все равно продолжают оберегать семью от посторонних глаз.

Так, в инстаграм-аккаунте Альбины Джанабаевой почти нельзя встретить фотографии ее общих с Меладзе сыновей. Однако в период самоизоляции звездное семейство почти все время проводит вместе, и вольно или невольно детки попадают в кадр.

На последнем видео певица "засветила" личико подросшего Луки. Джанабаева вместе с сыновьями Костей и Лукой отправились на прогулку к пруду. Там они покормили уточек, а артистка объяснила детям, что у утят тоже есть родители, которые их оберегают.

"Уточка – тоже мама! Пока утята не наелись, она не притрагивалась к угощению", – рассказывает своим наследникам знаменитость.

Старший сын Костя снимал, как его родительница и братишка кормят уток и случайно заснял лицо пятилетнего Луки. Подписчики очень порадовались такой "оплошности" и засыпали звездное семейство комплиментами.

"Какие вы милые! Альбиночка и Лукоша!", "Супер!", "Милота!", "Какие хорошие!" – пишут восторженные подписчики.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте