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В российских школах планируют ввести новый предмет - генетику

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В скором времени в российских школах может появиться новый предмет. Сегодня, 6 июня, стало известно, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос и разработать методические указания по введению учебных курсов по генетике, об этом сообщил портал day24.ru.

Новый предмет будут осваивать не студенты высших учебных заведений, а обычные школьники. Правда пока неизвестно, с какого класса детям придется изучать столь сложную науку.

Правительство РФ должно изучить возможность появления таких курсов в учебной программе. Предполагается, что генетику будут изучать не только в общеобразовательных учреждениях, но и в организациях дополнительного образования.

Также президент поручил рассмотреть вопрос о повышении квалификации преподавателей. Должны быть разработаны специальные программы, которые позволят педагогам улучшить свои знания в этой науке.

Столь необычной поручение Владимира Путина связывают с заявлением губернатора Ханты-Мансийского округа Натальей Комаровой.

4 июня 2020 года она попросила российского лидера помочь открыть в подведомственном ей субъекте РФ геномный центр. По словам Комаровой, на базе нового исследовательского учреждения смогут работать около двух сотен специалистов.

Ранее стало известно, что в России планируют создать сразу 3 новых исследовательских центра. На нацпроект «Наука» выделено 625 миллиардов рублей. На эти деньги к 2024 году в России должно быть построено сразу три геномных центра.

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Источник — day24.ru
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Гость||

Что за очередная дурь, детей и так уже нагрузили не нужными узко специализированными предметами которые 99.5% выпускникам никогда не понадобится: основы религиозной культура, физкультура, музыка, допризывная подготовка, сейчас еще генетику добавят! зачем???

Гость||

Кто ее преподавать будет?

Гость||

Генетикой увлекалась дочь сами знаете кого. Теперь изучать генетику долг каждого россиянина.

Гость||

Как же мы раньше то без генетики жили, это очень нужный, просто жизненно необходимый предмет каждому школьнику, а давайте ещё какую нибудь дурь введем. Давайте введем в обязательную программу изучение андронного коллайдера

Гость||

Евгенику изучать не собираются?

Гость||

А давайте еще и технологию бордюрного производства введем, у нас и заводик уже есть!

Гость||

Наверное всё остальное освоили

Имя: Гость
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