В российских школах планируют ввести новый предмет - генетику

06.06.2020 | 12:06

В скором времени в российских школах может появиться новый предмет. Сегодня, 6 июня, стало известно, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос и разработать методические указания по введению учебных курсов по генетике, об этом сообщил портал day24.ru.

Новый предмет будут осваивать не студенты высших учебных заведений, а обычные школьники. Правда пока неизвестно, с какого класса детям придется изучать столь сложную науку.

Правительство РФ должно изучить возможность появления таких курсов в учебной программе. Предполагается, что генетику будут изучать не только в общеобразовательных учреждениях, но и в организациях дополнительного образования.

Также президент поручил рассмотреть вопрос о повышении квалификации преподавателей. Должны быть разработаны специальные программы, которые позволят педагогам улучшить свои знания в этой науке.

Столь необычной поручение Владимира Путина связывают с заявлением губернатора Ханты-Мансийского округа Натальей Комаровой.

4 июня 2020 года она попросила российского лидера помочь открыть в подведомственном ей субъекте РФ геномный центр. По словам Комаровой, на базе нового исследовательского учреждения смогут работать около двух сотен специалистов.

Ранее стало известно, что в России планируют создать сразу 3 новых исследовательских центра. На нацпроект «Наука» выделено 625 миллиардов рублей. На эти деньги к 2024 году в России должно быть построено сразу три геномных центра.