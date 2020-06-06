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Надежда Бабкина потеряла около 30 килограммов

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Историк моды и ведущий шоу "Модный приговор" Александр Васильев поведал, что певица Надежда Бабкина вышла из больницы похудевшей. Кутюрье добавил, что тоже немного сбросил в весе из-за недуга.

Вокалистка Надежда Бабкина провела целый месяц в медицинском учреждении. Знаменитость лечили от двустороннего воспаления легких. Певица вернулась к работе почти сразу после выписки.

По словам Александра Васильева, болезнь отняла у Надежды Бабкиной десять килограммов. Плюс ко всему задолго до госпитализации артистка села на диету. Благодаря смене режима питания звезда сцены похудела на 20 килограммов. "Всего же она потеряла 30 килограммов", – посчитал историк моды.

Добавим, что в прошлом году Надежда Бабкина перешла на интервальное голодание: на несколько приемов пищи в сутки выделяется всего восемь часов, затем обязательно 16 часов ничего не есть. Вокалистка питалась либо с 10:00 до 18:00, либо с 12:00 до 20:00. На этой системе питания Бабкина потеряла 22 килограмма. Сегодня певица весит не больше 70.

Ведущий "Модного приговора" признался, что, переболев коронавирусной инфекцией, тоже потерял в весе. Сейчас Васильев уже вернулся к работе. Историк моды не скрывает, что на телевидении никто не будет ждать, пока он придет в форму после перенесенного недуга. Производство программы он назвал "мясорубкой". Кутюрье подчеркнул, что впервые за 12 лет на шоу взял больничный.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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Гость||

Фиолетово, как на бабушку, так и на дедушку!

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