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Гузеева призналась в смелом эксперименте над собой

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Лариса Гузеева призналась, что всегда шла по краю бритвы. Она рассказала, что в юности рискнула, изменив внешность.

В своем инстаграм-аккаунте 61-летняя телеведущая и актриса показала, как выглядела в 18 лет. В те годы она рискнула сама себе отрезать челку – об этом гласит подпись под новым, архивным снимком в ее микроблоге.

Поклонники пришли в восторг от вида молодой Ларисы Гузеевой. Они пришли к выводу, что красоту ничем не испортишь. Также они отметили, что звезда и ее дочь очень похожи.

Отметим, что Лариса Гузеева практически не изменяет своему имиджу роковой брюнетки, однако некоторое время назад телеведущая стала блондинкой. Фолловеры с восторгом оценили преображение знаменитости.

Напомним, пару дней назад Лариса Гузеева разоткровенничалась в новом шоу "На дачу!" на Первом канале. Популярная телеведущая призналась: когда она родила, разочаровалась в собственном ребенке.

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Источник — dni.ru
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Достала эта старая подружка!

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