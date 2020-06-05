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Валерия в ярости из-за разборок Пригожина «с отребьем»

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Скандал Иосифа Пригожина с Сергеем Шнуровым не утихает. Жена продюсера устала от публичной травли.

Непонимание между звездами возникло из-за того, что продюсер встал на защиту отечественных артистов, оказавшихся без работы в условиях пандемии коронавируса. Он заявил, что людям творческих профессий не помешала бы помощь государства.

Своими словами он вызвал волну резкой критики, насмешек и оскорблений от лидера группировки "Ленинград" и хейтеров в Сети. Оправдания Иосифа Пригожина вызвали только еще большую волну негатива.

Отразился громкий скандал и на певице Валерии. По словам продюсера, супруга переживает и злится на него. Артистка считает, что мужу несолидно вступать в полемику "с этим отребьем".

Иосиф Пригожин признался, что огромное количество людей жалуются ему. "Все те, кто сегодня молчит – это известные и народные артисты, – звонят и говорят: нам плохо, нам тяжело, нет концертов, проедаем то, что скопили, а что будет через полгода?! Многие артисты в кредитах, хотя тщательно это скрывают", – заявил продюсер.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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Гость||

Привыкли лопать от пуза

Гость||

Как будто у обычных людей ситуация другая.

Гость||

У обычных людей как раз таки другая ситуация

Имя: Гость
Комментарий:

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