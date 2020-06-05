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Стало известно о тяжелой болезни Эмина Агаларова

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Не так давно Эмин Агаларов объявил о расставании со своей женой, моделью Аленой Гавриловой. А теперь стало известно, что артист переболел коронавирусной инфекцией.

О своей болезни Эмин Агаларов рассказал в разговоре с оперным тенором, мужем прославленной оперной певицы Анны Нетребко Юсифом Эйвазовым. Из-за того что у певца пока нет возможности выступать, Юсиф нашел себе другое занятие: теперь он интервьюирует знаменитостей. Цикл его передач в соцсети так и называется "Разговор с интересными людьми".

Именно в беседе с новым приглашенным гостем – певцом и бизнесменом Эмином Агаларовым – Юсиф Эйвазов, как, впрочем, и его зрители, узнал о том, что тот переболел коронавирусом. "Для меня это было что-то новое. Две недели я был дома один. Хотя вообще никогда не был один в своей жизни, ни одной минуты. Так что встретился с самим собой впервые за 40 лет. И был удивлен встрече с этим человеком", – рассказал Эмин. По словам исполнителя, сейчас он полностью здоров.

Агаларов признался, что, даже будучи больным, работал. При этом страха, узнав о заражении, он не испытывал, потому что знал, что у него нет хронических заболеваний, он молод и обладает крепким иммунитетом.

Эмин объяснил, почему лишь сейчас сообщил о том, что переболел коронавирусом. По его словам, он не хотел расспросов со стороны поклонников и коллег. Да и коронавирус у него протекал бессимптомно. Он о нем узнал совершенно случайно. Тогда Эмин собирался на работу, побрызгался одеколоном, однако запаха его не почувствовал. А еще Агаларов перестал ощущать вкус некоторой пищи.

Артист немедленно обратился в клинику, сдал мазки для теста на коронавирус. Диагноз подтвердился. Тогда ему назначили соответствующее лечение, которому Эмин впоследствии строго придерживался. В итоге он успешно выздоровел и теперь продолжает благополучно работать и жить.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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