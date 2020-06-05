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Радзюкевич пошел ради сына на крайние меры

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Эдуард Радзюкевич прославился после выхода на телеэкраны юмористических зарисовок "Шесть кадров" и "Дорогая передача". В студии шоу "Судьба человека" актер рассказал о сложном моменте в жизни.

Оказывается, в свое время знаменитость страдала от алкогольной зависимости. Избавиться от пагубной привычки помог сын. Артист однажды вернулся домой навеселе после спектакля, нагнулся над кроваткой новорожденного и вдруг подумал, что не хотел бы, чтобы ребенок видел его пьяным.

"Я никогда не видел отца в таком состоянии, почему же мой сын должен смотреть?" – говорит Эдуард Радзюкевич в эфире шоу "Судьба человека". После этого артист лег в клинику и "зашился". Артист отметил, что не притрагивается к выпивке вот уже 16 лет.

Он добавил, что вообще многое в его жизни изменилось в лучшую сторону с появлением на свет сына. Знаменитость благодарна, что мальчик дал ему правильный ориентир.

Эдуард Радзюкевич 17 лет живет в счастливом браке с девушкой, которая младше его на... 17 лет. Пара встретилась в ГИТИСе, где актер преподавал, а Елена Юровских была студенткой. В 2003 году влюбленные сыграли свадьбу.

Артист не любит распространяться на тему своей семьи. Он деликатно отмалчивается и заверяет Бориса Корчевникова, что у них с женой все хорошо. Как говорит Эдуард Радзюкевич в эфире шоу "Судьба человека", он очень мнительный, поэтому ревностно оберегает личное и интимное, не допуская туда посторонних.

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Источник — dni.ru
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